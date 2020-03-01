شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وسط استمرار اضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.43% بما يعادل -0.90 نقطة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 65.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 65.30.