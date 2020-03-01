جبل عمر يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 01-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 30.00، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -6.62% بما يعادل -2.05 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.00 ومستوى المقاومة 31.40.
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