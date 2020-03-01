شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليستند إلى مستوى الدعم 8.82 استعداداً لكسره، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.82، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.20.