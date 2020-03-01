شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اللجين (2170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد مسجلاً فيها خسار بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -0.40 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 31.60، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 31.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 33.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 33.00.