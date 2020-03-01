شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -0.18 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.42، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 13.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 14.42.