شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك (2010) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.87% بما يعادل -1.50 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 78.17، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 78.17، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 73.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 76.00 ومستوى المقاومة 82.00.