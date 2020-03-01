شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل يصل لآخر محطاته الإيجابية – تحليل صباحي – 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق مؤشر قطاع النقل (TTNI) انخفاضاً في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.24% بما يعادل -189.76 نقطة، ليستقر المؤشر عند مستوى 4,281.44، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليصل المؤشر بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.

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لهذا مازالت هناك احتمالية عودة تعافي المؤشر بتداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 4,202.47، ليستهدف مستوى المقاومة 4,544.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,202.47 ومستوى المقاومة 4,400.00.