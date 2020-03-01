شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع الخدمات التعليمية وحيداً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بالبورصة المصرية، وحيداً بنسبة 3.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، فيما تراجعت باقى القطاعات على رأسها قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 10.4%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7.3%، تلاه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.7%، فقطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.6%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات بنسبة 6.3%.

كما تراجع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.9%، أعقبه قطاعى العقارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.7%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.9%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.3%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والأدوية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 13008.94 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.73% عند مستوى 1209.27 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.93% مغلقًا عند مستوى 1311.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 5.8% مغلقًا عند مستوى 14756.81 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة انخفاض 3.41% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 28.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 667 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 387 مليار جنيه إلى 366.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.1 مليار جنيه إلى 200.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.6%.