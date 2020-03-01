شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت لؤلؤ بـ180 مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر والفترة من "يناير/ديسمبر" عام 2019، لتصل إلى 243 مليون دولار، مقابل 166 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 76 مليون دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي جاءت في صدارة قائمة الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات خلال فترة التقرير، حيث بلغت وحدها نحو 180 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 112 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 67 مليون دولار.

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وحلت الإمارات في صدارة قائمة أهم صادرات أكبر 5 دول طبقا للأصناف خلال فترة التقرير، يليها الصادرات المصرية إلى إيطاليا والتي بلغت نحو 184 مليون دولار عام 2019، مقابل 117 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 66 مليون دولار، وكانت أبرز الصادرات المصرية إليها تتمثل في الوقود والزيوت المعدنية والألومنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها والقطن والأسمدة.

وضمت قائمة أهم صادرات أكبر 5 دول أيضا المملكة العربية السعودية، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها عام 2019 نحو 137 مليون دولار، وكانت أبرز الصادرات المصرية إليها الفاكهة، وحديد وصلب "فولاذ"، بالإضافة إلى الخضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل، وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل، وأخيرا البان ومنتجاتها وبيض وعسل.

وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة نحو 128 مليون دولار خلال فترة التقرير عام 2019، وكانت أهم الصادرات المصرية إليها الملابس والسجاد والأغطية واللدائن ومصنوعاتها وأخيرا الملح والكبريت، فيما تراجع حجم الصادرات المصرية إلى السوق التركية ليصل إلى 155 مليون دولار عام 2019، مقابل 194 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 39 مليون دولار.