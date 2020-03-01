شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: قطاعا الزراعة والخدمات يقودان نمو الناتج المحلى الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، أن نمو قطاعي الزراعة والخدمات يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في الربع الأول من العام المالي 2019 /2020، حيث سجل قطاع الزراعة ارتفاعا خلال تلك الفترة ليصل إلى نحو 217.2 مليار جنيه، مقابل 185 مليار جنيه في نفس الربع من العام المالي السابق له 2018 /2019، بنسبة ارتفاع بلغ 17.4%.

ورصدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نمو قطاع الخدمات خلال الربع الأول من العام المالي 2019 /2020، ليصل إلى 74.5 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه فقط خلال الفترة المقارنة بالعام المالي السابق له 2018 /2019.

وكان قطاعي المطاعم والفنادق والتشييد والبناء الأعلى نموا خلال فترة التقرير، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نحو 43.5 مليار جنيه الربع الأول للعام المالي 2019 /2020، مقابل 40 مليار جنيه في الربع المماثل العام المالي 2018 /2019، بنسبة زيادة بلغت 8.8%، أما قطاع التشييد فقد ارتفع إلى 83.5 مليار جنيه مقابل 65.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 16.9%، كما ارتفع قطاع الصناعات التحويلية ليصل إلى 244 مليار جنيه، مقابل 214.2 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الصناعة التحويلية هى القطاع الأكثر استيعابًا للوافدين الجدد إلى سوق العمل بما يعكس ما تم بذله من جهود خلال الفترات السابقة، مشددة أن الوظائف المتولدة من هذا القطاع تتميز بزيادة فى الإنتاجية والاستدامة مقارنة بالوظائف المتولدة من القطاعات الإنتاجية الأخرى، فضلًا عن مساهمة هذا النوع من الوظائف فى المزيد من استدامة النمو، مما يحقق الأهداف التنموية على المستوى الكلى والقطاعي.