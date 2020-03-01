شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند 0٫767 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫78 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫72 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط