شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 1٫25 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 1٫20 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.24 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط