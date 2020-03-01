شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫703 ريال، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 0٫736 ريال، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 0٫69 ريال كمستوى أول ثم 0٫65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫74 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.71 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط