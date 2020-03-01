شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8٫99 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم 8٫50 ريال، وهو الهدف السعري الثاني الذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ شهر يناير الماضي، ونتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 9٫30 ريال كمستوى أول ثم 10٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 8٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.76 وبين مستوى المقاومة هو 9.22 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد