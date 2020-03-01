شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يناير الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 15٫60 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 15٫90 ريال، وهو ما كون نموذج القمة الثنائي مولدا بذلك هدفا سعريا عند مستوى 15 ريال، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.35 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط