شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 01-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند 9490 نقطة منخفضا، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 9400 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,354 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,560 نقطة
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