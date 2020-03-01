ماسك يتوقع تفوق اقتصاد الصين على «الأمريكي» بثلاثة أضعاف

توقع الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» و«سبيس إكس» إيلون ماسك خلال محادثات حربية مع الجنرال جون تومسون في سلاح الجو الأمريكي، ضمن منتدى الحرب الجوية الذي عقد مؤخراً في أورلاندو أن يتفوق الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأمريكي بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف على الأقل، محذراً من أن الولايات المتحدة وعلى صعيد الطيران ستصبح ثانية خلف الصين، إذا لم تمنح الأولوية للابتكار في الفضاء، معتبراً أن أساس الحرب هو الاقتصاد.وأضاف: «لقد مضى عصر المقاتلات النفاثة».. بهذه الكلمات لخص ماسك توقعاته عن مستقبل الحروب وأنها ستكون بالطائرات المسيّرة.وتابع أن ال«درون» ستكون المنافس المباشر للمقاتلة «إف 35» التي تعد من أغلى أنظمة أسلحة الجو الأمريكية، معتبراً أن هذا ما سيكون عليه المستقبل».