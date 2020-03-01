شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ «منشآت» يدشن منصة «الأهلي» لدعم رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

دشن نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل «منشآت» محمد بن مسفر المالكي منصة البنك الأهلي الإلكترونية؛ لدعم وتمويل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تستهدف تنمية وتطوير قدراتهم في إدارة أعمالهم وتمكينهم من توسيع أنشطتهم؛ لتسهيل ممارسة أعمالهم اليومية وطرح الحلول المصرفية الإلكترونية.

وتعد هذه المنصة إحدى مبادرات البنك التي ستسهل حصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحلول التمويلية، والاستفادة من منظومة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك كخيارات التمويل، وتقديم الاستشارات، وآليات إدارة التدفقات النقدية، وغيرها من الخدمات المصرفية المتقدمة وصولا إلى الانضمام لبوابة التمويل الإلكترونية التابعة لـ«منشآت» ضمن الاتفاقية التي وقعها البنك مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نهاية العام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة البنك لملتقى بيبان الرياض الذي نظمته «منشآت» مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وكان البنك الأهلي قد أطلق بالتزامن مع مشاركته في «بيبان»، الحملة المصرفية الشاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان: «طور أعمالك اليوم لمجموعة رائدة غدا»، التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التجارية الواعدة؛ كونها ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تشتمل على أنشطة مختلفة تعمل في مجالات كمشاريع الحج والعمرة والترفيه والتعليم والصحة والصناعات والأغذية.

وعلى هامش الملتقى، شارك البنك في الجلسات الاستشارية من خلال تقديم الاستشارات في المعرض المصاحب للملتقى، وذلك ضمن اتفاقيات التعاون التي وقعها البنك مع «منشآت»؛ لتنمية القدرات والتوعية المالية والتمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى أصحاب المنشآت.