شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار خدمات مقدمي الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف ربط الاتصال البيني (RIO) بين مقدمي خدمات الاتصالات إلى توفير بيئة استثمارية مميزة وعادلة، عبر تعزيز التنافسية وتحفيز الأداء في سوق الاتصالات. يشار إلى أن ربط الاتصال البيني يتيح لمختلف مقدمي الخدمات الاستفادة من البنية التحتية بكامل تجهيزاتها التابعة لمقدم الخدمة الأساسي، بمقابل يتم تنظيمه من قبل «هيئة الاتصالات».
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