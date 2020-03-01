شكرا لقرائتكم خبر عن 16 % خسائر أسبوعية في أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط أثناء تعاملات الأسبوع الماضي مسجلةً خسائر أسبوعية مع تفشي فيروس «كورونا» في حوالي خمسين دولة، ومع انتظار اجتماع «أوبك» الأسبوع القادم.

وبحسب ما نقلته مصادر، تدرس «أوبك» وحلفاؤها تعميق خفض إنتاج النفط بمليون برميل يوميًا إضافية خلال الربع القادم، مقابل اقتراح سابق بزيادة الخفض بنحو 600 ألف برميل يوميًا إضافية.

ورفعت وكالة «موديز» توقعاتها بإمكانية تحول فيروس «كورونا» لوباء عالمي إلى 40% بسبب ارتفاع وتيرة انتشار المرض.

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وانخفض عدد منصات التنقيب عن النفط الخام في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أربعة أسابيع خلال الأسبوع الحالي بمنصة واحدة إلى 678 منصة.

وعند الإقفال، تراجعت العقود الآجلة لـ«نايمكس» تسليم أبريل بنسبة 4.9% أو 2.33 دولار إلى 44.76 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 16% هي الأكبر منذ عام 2008، كما سجل خسائر شهرية بنسبة 13%.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 3.2% أو 1.66 دولار لتغلق جلسة لندن عند 50.52 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 13.6%، وهي الأكبر منذ منتصف يناير 2016، وكذلك خسائر شهرية بنسبة 13.1%.