شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقود قطاع التشييد والبناء الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

أشاد موقع ميكانيكال إلكتريك بلمبينج «إم إي بي»، المتخصص في أخبار قطاع التشييد والبناء حول العالم، بالطفرة التي حققتها المملكة في ذلك القطاع، مؤكدا أنها تقود دول مجلس التعاون فيما يخص الطموح المعماري الكبير للمملكة، خاصة أنها تتمتع بتوقعات نمو إيجابية، إذ تنمو مشروعاتها الإنشائية العملاقة بسرعة مذهلة، خلال خمس سنوات من الآن وحتى عام 2025.

وقال الموقع: إن المملكة كثفت خلال الـ12 شهرا الماضية من جهود قيادة قطاع التشييد والبناء في منطقة الخليج، فيما نما سوق المشاريع المحلية بنسبة 13% على أساس سنوي منافسا قطاع الطاقة -أكبر القطاعات الاقتصادية توليدا للأرباح خلال السنوات الماضية-، والذي نما بدوره بنسبة 24%.

وحسب الموقع العالمي، تشير أحدث تقارير شبكة بي إن سي بروجكتس جورنال إلى أن سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي كان مستقرا خلال العام الماضي كله تقريبا وحتى شهر ديسمبر 2019، فيما نما بنسبة 5% خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وتشير إحصائيات شبكة بي إن سي إلى أن سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، وذلك في ظل وجود نحو 25 ألف مشروع نشط في نهاية العام الماضي.

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وقال الرئيس التنفيذي لشبكات الصناعة في بي إن سي أفين جيدواني: إن لكل دول مجلس التعاون الخليجي نصيبا كبيرا من المسؤولية تجاه المشروعات الإنشائية الجديدة في المنطقة، ولا سيما في المملكة، صاحبة الريادة الإقليمية في ذلك القطاع، إذ تعمل على خلق الاستقلال الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الآمن على عوائد قطاع الهيدروكربونات، عبر قطاعات التنويع الاقتصادي، على غرار قطاع التشييد والبناء.

ومقارنة بدول المنطقة الأخرى، استحوذت المملكة على مشروعات إنشائية تحت التنفيذ بنسبة 38%، كما تصدرت التوقعات المستقبلية بنسبة 46% من إعلانات المشاريع الجديدة في المنطقة.

وقال جيدواني: إن المملكة تعد الأنشط خليجيا، بوصفها سوق نمو رئيسية لشركات الإنشاءات في السنوات المقبلة، إذ يتم تصميم هذه المشروعات وهندستها وتجهيزها خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن المملكة تنوي إطلاق المشروعات الجديدة، ضمن خطط التنويع الاقتصادي، بالاعتماد على قدرات غير محدودة وخبرات عالمية رفيعة المستوى.