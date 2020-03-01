شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: توفير 255 قطعة أرض مطورة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أكد برنامج «الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان عن الانتهاء من تطوير أرضين خاضعتين للرسوم من قبل ملاكهما بمساحة 135.136 مترا مربعا في مدينة الدمام، توفران أكثر من 225 قطعة أرض سكنية، إذ تم اعتماد تخطيطهما من وزارة الشؤون البلدية والقروية، في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية بما يعود بالنفع على المواطنين، إذ تُعنى المرحلة الحالية من البرنامج بالأراضي غير المطورة (الخام) بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

ولفت البرنامج إلى أن هناك عددا من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مشيراً إلى أن جزءا من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».

يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يُطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علماً بأن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في حاضرة الدمام بتاريخ 21-8-1440هـ، ويمكن الاطلاع على كل تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة.