444 مليار دولار خسائر أثرياء العالم في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر أثرياء العالم أكثر من 444 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مع الخسائر الحادة في الأسواق العالمية، بسبب الذعر من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب قائمة بلومبيرج للمليارديرات، تراجعت ثروات أغنى 500 شخص حول العالم بإجمالي 444 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وتسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا في أكثر من 50 دولة، مع رفع تقييم منظمة الصحة العالمية لخطر الفيروس إلى «خطير للغاية»، في موجة ذعر في الأسواق.

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لأكبر خسارة أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ما يعادل فقدان 6 تريليونات دولار تقريباً من القيمة السوقية لكافة الشركات المقيدة.

وتصدر الخسائر في القائمة «جيف بيزوس» مؤسس شركة أمازون، بعد تراجع ثروته بنحو 11.9 مليار دولار لتسجل 116 مليار دولار.

كما فقد «بيل جيتس» و«بيرنارد أرنو» اللذان يحلان في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أثرياء العالم حوالي 10 و9.1 مليار دولار.

وجاء إل ون ماسك في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الخاسرين في الأسبوع الماضي بفقدان 9 مليارات دولار من ثروته، يليه وارن بافيت الذي خسر 8.8 مليار دولار.