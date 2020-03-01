رئيس كولومبيا: نتطلـع إلى خريطـة طريـق للشراكة مـع الإمـارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

جاء اللقاء في إطار زيارة وفد الإمارات برئاسة وزير الاقتصاد إلى كل من المكسيك وكولومبيا خلال الفترة من 24-27 فبراير الماضي، لبحث سبل تنمية التعاون على المستويين الحكومي والخاص مع هذين البلدين الصديقين.

وبحث المنصوري مع الرئيس الكولومبي، سبل تنمية أوجه الشراكة بين البلدين في عدد من المحاور الرئيسية، جاء من أبرزها رفع التبادل التجاري، والطيران المدني، وتشجيع الاستثمار المتبادل، فضلاً عن التعاون في قطاعات حيوية في اقتصادي البلدين، مثل الأمن الغذائي والزراعة والسياحة، والنقل والطاقة المتجددة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

قال الرئيس إيفان دوكي: إن جمهورية كولومبيا، حريصة على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الإمارات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والذي يشهد بالفعل نمواً ملموساً، متوقعاً مزيداً من النمو خلال المرحلة المقبلة في ظل الخطوات الواسعة التي يتخذها الجانبان لتقريب مجتمعي الأعمال واستكشاف مزيد من الفرص لتنويع الشراكات.

وأبدى دوكي رغبة بلاده في التعاون مع الإمارات وتوحيد الجهود لرسم خريطة طريق شاملة تركز على القطاعات التي يمكن للدولتين الاستفادة منها، بما يشمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والتعاون في مجالات السياحة والاستثمار والطاقة وغيرها.

واستعرض الجهود التنموية لبلاده في تعزيز قدراتها على صعيد البنية التحتية والتطوير العمراني والتي أوضح أنها تمتلك بنية فريدة من نوعها تعكس مزيجاً من التاريخ القديم والحداثة المعاصرة؛ إذ تحتضن العاصمة بوغوتا ثقافات متنوعة وتمثل وجهة جاذبة للسياح.

مبادئ «الاقتصاد البرتقالي»

ألقى الرئيس الكولومبي، الضوء على تركيز جهود التنمية الاقتصادية في كولومبيا على مبادئ «الاقتصاد البرتقالي» التي تمثل إحدى أهم المبادرات التي تعمل بها الحكومة الكولومبية وتقوم على دعم الصناعات الإبداعية، مبدياً رغبة كولومبيا في تطوير قنوات جديدة للتعاون مع الإمارات في هذه المبادرة.

إلى ذلك، أكد أهمية تعزيز تبادل الزيارات لإطلاع مجتمعي الأعمال من الجانبين على الفرص الاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى حرص بلاده على تحقيق مشاركة متميزة في إكسبو دبي 2020 الذي سيشكل منصة لتسويق المنتجات الكولومبية. ودعا الرئيس، سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إلى زيارة معرض السياحة الدولي في بوغوتا 2021 وأن تكون الإمارات ضيف شرف على الحدث.

وتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات على قرار إعفاء المواطنين الكولومبيين من شرط التأشيرة المسبقة لدخول أراضيها، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها رفع مستويات التبادل التجاري والسياحي.

من جانبه، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن العلاقات الثنائية متميزة وتحمل بعداً تجارياً واستثمارياً وسياحياً واعداً وهي وجهة اقتصادية بارزة على خريطة التعاون الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات؛ حيث تعد اقتصاداً رئيسياً في أمريكا الجنوبية وتتمتع اليوم بمناخ اقتصادي جاذب ومتنوع.

وتابع: إن هناك العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات التنموية للبلدين تسهم بشكل ملموس في تنمية أواصر الشراكة إلى آفاق أكثر اتساعاً وتنوعاً خلال المرحلة المقبلة، منوهاً بأهمية الزيارة الناجحة والمثمرة لوفد دولة الإمارات إلى كولومبيا والتي أتاحت بحث أطر التعاون مع كبار الوزراء والمسؤولين في الحكومة الكولومبية.وأكد أهمية بذل جهود مشتركة لرفع التبادل التجاري الحالي بين البلدين إلى مستويات أعلى، كما طرح أهمية التعاون لفتح خط طيران مباشر بين الإمارات وكولومبيا عن طريق تفعيل مبدأ «الحرية الخامسة» التي يمكن من خلالها ربط الشرق الأوسط مع أمريكا اللاتينية عبر أوروبا.

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قطاعات حيوية

تابع المنصوري، أن ثمة فرصاً واسعة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز أواصر الشراكة في قطاعات حيوية تشكل محاور أساسية في أجندة البلدين، ويأتي على رأسها التجارة والاستثمار باعتبارهما عصب النمو الاقتصادي، مع التركيز على تطوير التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر دراسة إنشاء صناديق مشتركة لدعم رواد الأعمال في البلدين، منوهاً بأهمية مبادرة الاقتصاد البرتقالي الكولومبية وما تتضمنه من فرص للتعاون في مسارات جديدة تركز على مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين الجانبين.



دعوة إلى زيارة الإمارات



دعا سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا، إلى إرسال فريق من حكومته إلى الإمارات للاطلاع على آلية العمل في المسرعات الحكومية والتي تعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى العالم والتي من شأنها أن تساعد حكومتي البلدين على تسهيل وتسريع إجراءات العمل وخطط التعاون خلال المرحلة المقبلة.

كما دعاه إلى زيارة الإمارات وجناح كولومبيا في إكسبو 2020 بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني الكولومبي، وبما يفتح آفاقاً جديدة أمام شراكة البلدين. واتفق الجانبان ختام اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة محاور التعاون المتفق عليها خلال الزيارة.