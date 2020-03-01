إعفاء الرخص المنزلية في عجمان من الرسوم ثلاث سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن إمارة عجمان حريصة على ترسيخ واستدامة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وداعمة لقطاع الأعمال وفق رؤية عجمان 2021، ويمثل دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هدفاً استراتيجياً لاقتصادية عجمان، حيث يأتي إطلاق برنامج «ريادة» كخطوة مهمة تدعم حركة تأسيس الأعمال وتسهم في تعزيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، كما أن القرار الأميري رقم 7 لسنة 2019 الصادر عن سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بشأن إعفاء مزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل من الرسوم المحلية، يمثل جزءاً من مبادرات حكومة الإمارة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف أشكاله، ويشكل دعماً مهماً للمواطنين الراغبين بمزاولة نشاطهم من المنزل، حيث سيضمن برنامج «ريادة» توفير كافة التسهيلات والامتيازات والخدمات اللازمة لهم.

120 نشاطاً

جاء ذلك في معرض تعليق سموه على إطلاق برنامج «ريادة» للتراخيص المنزلية، من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مع بداية عام الاستعداد للخمسين، ويتمثل في منح ترخيص منزلي للمواطنين والمواطنات من القاطنين في إمارة عجمان، مع إعفائهم من كافة الرسوم المحلية في إمارة عجمان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، وذلك لـ 120 نشاطاً اقتصادياً، وبهدف تحفيز المواطنين على ممارسة العمل التجاري والمهني والانطلاق في مجال الريادة والعمل الحر، وتتيح الدائرة للمتعاملين إمكانية الاطلاع على قائمة الأنشطة الخاصة ببرنامج ريادة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

إعفاء من كافة الرسوم

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وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: «جاء قرار سمو رئيس الدائرة بشأن برنامج ريادة، كدافع مهم لتعزيز النشاط الاقتصادي وحركة الأعمال في إمارة عجمان، من خلال تشجيع المواطنين والمواطنات على بدء النشاط التجاري من المنزل مع إعفائهم من كافة الرسوم المحلية لمدة 3 سنوات، وتقديم باقة من الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية المتنوعة، ويعتبر "ريادة" أول برنامج من نوعه يخدم فئتي الرجال والسيدات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، بهدف رفع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي».

امتيازات

ويحصل جميع أصحاب التراخيص المنزلية «ريادة» على دعم الدائرة من خلال العضوية التلقائية في برنامج تعزيز، والذي يقوم بدوره بدعم روّاد الأعمال من خلال الاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، وتنظيم الورش التدريبية على مدار العام، والمبادرات الترويجية والتسويقية المختلفة الداعمة لأصحاب المشاريع.

اشتراطات

وتتيح «اقتصادية عجمان» للراغبين بمزاولة النشاط الاقتصادي من المنزل والاستفادة من إعفاءات وامتيازات برنامج ريادة، أن يقوموا بإصدار الرخصة من خلال الخدمة الرقمية المتاحة عبر موقع الدائرة الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة من خلال مراكز «تسهيل» المعتمدة لدى الدائرة، ممثلة في مركز الهاجس، مركز تواصل، مركز الإبداع، مركز المعلومات، مركز إي كيو سي، إضافة إلى فرعي الدائرة في مصفوت والمنامة.