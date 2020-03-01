«غرفة أبوظبي» تبحث تنمية التعاون التجاري مع أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أحمد ساير داودزي المستشار الاقتصادي لسفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة؛ حيث بحث الجانبان سبل تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والجهود المبذولة لتنمية المبادلات التجارية وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية أفغانستان، وحضر الاجتماع عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبا المدير العام.

أشاد المهيري، خلال اللقاء بمتانة وعمق علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به جمهورية أفغانستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أفغانستان الإسلامية، ولفت إلى أن غرفة أبوظبي على أتم الاستعداد لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة، لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع جمهورية أفغانستان الإسلامية.

من جانبه أعرب أحمد ساير داودزي المستشار الاقتصادي لسفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة عن سعادته بترحيب الغرفة لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة، لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع بلاده مؤكداً حرص مجتمع الأعمال في بلاده على تعزيز العلاقات التجارية، وفتح قنوات ومحاور جديدة للتعرف إلى الفرص الاستثمارية، وتبادل الزيارات والوفود التجارية مع غرفة أبوظبي ورغبة حكومة بلاده في توطيد العلاقات بين البلدين وتشكيل مجلس رجال أعمال إماراتي- أفغاني مشترك.