لماذا تفشل الشركات الــنــاشـــئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (60)

Advertisements

1- افتراض أن المال سيحل كل مشاكلك:

يعتقد العديد من رواد الأعمال الناشئين أن الأموال يمكنها حل جميع مشاكلهم، لكن المال لا يعمل بهذه الطريقة، على الرغم من أنه يمكن أن يحل المشكلة الرئيسية. يجب أن يكون لديك نموذج أعمال جيد، تستطيع من خلاله إصلاح وحل المشاكل التي لديك أولاً، وبعد ذلك يمكنك جمع الأموال لدعم أعمالك. ولكن إذا كنت تسعى للحصول على المال أولاً، ثم تفكر في حل مشاكلك العالقة، فسيكون هناك احتمال كبير للفشل في ذلك.

2- الإخفاق في تقدير المبيعات:

إن عملية التسويق وتقدير مستويات المبيعات تأخذ وقتاً طويلاً، إلا أن العديد من الشركات الناشئة تعتقد أن بإمكانها عقد صفقات مع كبار رجال الأعمال في أي وقت تريده، لكن هذه الصفقات تستغرق وقتاً، ويمكن أن يمتد بعضها لأكثر من عام، وإذا كانت خطة عملك لا تعمل وفقاً لذلك، فمن المؤكد أنك ستواجه مشكلة.