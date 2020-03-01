«اقتصادية الشارقة» تحتفي بموظفيها المتميزين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مساء الأربعاء الماضي، حفلها السنوي الثامن عشر في قاعة الجواهر، والذي يأتي لتوطيد العلاقات بين الموظفين، وتحرص الدائرة على تقديم الحوافز والدعم لموظفيها، والاحتفال بالإنجازات التي تحققت خلال 2019 بفضل العمل الدؤوب الذي شارك فيه كافة موظفيها الذين أثبتوا قدرتهم المستمرة على تحقيق النتائج المتميزة، والذي كان سبباً لتوسيع قاعدة شركاء الدائرة والمتعاونين معها، والظفر بنخبة مميزة تؤمن بالمسؤولية المشتركة والتعاون الاستراتيجي الداعم لهذا النمو، لإيصال رسالتها وعرض رؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها في تقديم خدماتها الفضلى للمتعاملين معها.

وتحدث سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس الدائرة، ورحب بالحضور مثنياً على الجهود الكبيرة التي أثمرت تحقيق الدائرة لمزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجلها المشرق، وترتقي إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

إنجازات ومبادرات

وقال: «في لقائنا هذا المتجدد نرى ولله الحمد أهدافنا قد تحققت، وكل ذلك بفضل الله ثم بجهودكم المشكورة، حيث شهد عام 2019 وهو عام التسامح، العديد من الإنجازات والمبادرات التي تأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تمكين أدوات وسبل السعادة والرفاهية والرخاء في المجتمع الإماراتي، وتعزيز التواصل بين الموظفين وبث روح الألفة والفريق الواحد بينهم، لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء مهامهم بالشكل الأمثل، حيث جسدت الدائرة التزامها بقيم عام التسامح من خلال عدد من المبادرات».

وأكد السويدي في الكلمة الافتتاحية للحفل، أن نجاح الدائرة يعزز نجاح الجميع بلا استثناء، ويحقق أكبر المنجزات في أقل وقت ممكن، حيث تقع على عاتق القيادة مسؤولية بناء علاقة متينة وصامدة مع موظفيها، من خلال رعاية قدراتهم وتنميتها، وتهيئة الظروف والأسباب لصناعة ناجحة لموظفين أكفاء، يمتلكون المهارة والإبداع اللازمين لرسم الخطط الداعمة لمسيرة العطاء والابتكار التي تنتهجها اقتصادية الشارقة.

وتم خلال الحفل تكريم الموظفين المتميزين الفائزين بجائزة الموظف المتميز، تقديراً وتثميناً لدورهم المهم في تحقيق أهداف الدائرة وفق خطط واستراتيجية حكومة الشارقة.

وقال د. كاظم الشغانة خبير التخطيط الاستراتيجي في الدائرة، رئيس لجنة التميز: «نفتخر بوجود نخبة من الموظفين المتميزين والمبدعين معنا في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فهذه النخبة التي اختارت التميز نهجاً وأسلوب عمل، هي إضافة كبيرة لدائرتنا الفتية وثروة حقيقية نعتز بها».