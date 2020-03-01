كريستوفر هون.. مدير صندوق «TCI» للتحوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كريستوفر أنتوني هون، هو رجل أعمال وملياردير إنجليزي ومدير لصندوق تحوط. في عام 2003، أنشأ صندوق «The Children's Investment Fund Management»، المعروف اختصاراً ب «TCI»، وهو صندوق استثماري بارز قائم على القيمة ومعروف بعلاقاته طويلة الأجل مع الشركات المدرجة في البورصة.

يستخدم أنتوني هون جزءاً من أرباح الصندوق في تمويل «مؤسسة صندوق الأطفال» أو «The Children's Investment Fund Foundation»، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز، تركز على تحسين حياة الأطفال الفقراء في البلدان النامية، كما أن هون، معروف بتبرعاته السخية، ففي عام 2014، تبرع بنحو 4.5 مليار دولار لمؤسسة صندوق الأطفال.

يشار إلى أن ثروة هون، وصلت قيمتها إلى 1.2 جنيه إسترليني، وفقاً لقائمة صحيفة «صنداي تايمز» للأثرياء لعام 2019، أي بزيادة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني عن عام 2018. ولد كريستوفر هون، في أكتوبر من عام 1966، في بلدة «أدلستون» بضاحية سري الإنجليزية. كان والده بول، ميكانيكي سيارات من أصل جامايكي؛ حيث انتقل للعيش في بريطانيا في عام 1960، في حين كانت والدته سكرتيرة قانونية من مقاطعة ساسكس الشرقية.

تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة «سانت بول الثانوية» في بلدة «أدلستون»، ثم التحق بجامعة «ساوثهامبتون» التي تخرج منها في عام 1988 مع مرتبة الشرف، حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والأعمال، ومن ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال في عام 1993.

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وبعد التخرج، عمل هون في مجموعة «أباكس بارتنرز» للاستثمار في الأسهم الخاصة. وفي عام 1996، انتقل للعمل في صندوق «بيري كابيتال» للتحوط في شارع «وول ستريت»، وفي عام 1998، أصبح مديراً لعمليات الصندوق في لندن، وخلال تلك الفترة، تلقى هون ما يصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

في عام 2003، أنشأ هون صندوق تحوط خاص به، وهو «TCI» الذي تبرع بانتظام لصندوق خيري مرتبط فيه تديره زوجته. وتضمنت الصيغة الأساسية تحويل نسبة قدرها 0.5% من أصول «TCI» إلى «مؤسسة صندوق الأطفال» الخيرية سنوياً. وفي مارس 2013، أعلن صندوق «TCI» أنه سيتوقف عن التبرع للمؤسسة لعدم حاجتها إلى الأموال.

في عام 2016، صنفت مجلة «فوربس» كريس هون بين أعلى 25 مسؤولاً تنفيذياً في صناديق التحوط دخلاً في العالم. وبلغ دخل هون السنوي في عام 2015 ما يصل إلى 250 مليون دولار.

في عام 2019، بلغت حصة هون في مطار هيثرو 730 مليون يورو، وذلك عبر مجموعة من الشركات الاستثمارية التي تشترك في حصة 4% في شركة «فيروفيال» الإسبانية.

في عام 2019، أفادت صحيفة «التلجراف» البريطانية، أن هون تبرع بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني لمجموعة «Extinction Rebellion» الناشطة في مجال حماية البيئة، كما تبرع بمبلغ إضافي قدره 150 ألف جنيه إسترليني لمؤسسة صندوق الأطفال. في عام 2014، حصل هون على وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس.