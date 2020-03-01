«اقتصادية الاستشاري» تؤكد دعم تنافسية الإمارة في النواحي الاستثمارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تدارست لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري للشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر المجلس في الشارقة، مختلف الإمكانات التي تتوافر في الإمارة لتعزيزها بهدف مواصلة تنمية النواحي الاقتصادية وتأكيد تنافسية الإمارة، ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري.

وتطرقت اللجنة إلى خطتها ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، المعنية بالنشاط الاقتصادي في قطاعاته الصناعية والمالية والتجارية.وأقرت اللجنة في بداية اجتماعها، القيام بزيارة إلى هيئة الإنماء التجاري والسياحي استعداداً لمناقشة سياستها في جلسة مقبلة من المقرر عقدها خلال الدورة الحالية للمجلس.

وأشار سيف محمد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة تتطلع من خلال برنامج عملها وفق أجندتها للدورة التشريعية الحالية، إلى أهمية دعم ممارسة الأعمال الاستثمارية في الشارقة، من خلال التواصل مع كافة الجهات الحكومية، وإيلاء النشاط السياحي الأهمية، في إطار حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على افتتاح المشاريع السياحية في الإمارة في مختلف المدن والمناطق.