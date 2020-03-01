بيانات الشركات والأفراد تضاعف الطلب على وحدات التخزين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

ضاعفت الفيديوهات والصور الفوتوغرافية، المتولدة من كاميرات حماية المنشآت، والأخرى الناتجة عن التصوير الشخصي عبر الهواتف الذكية وتبادلها بين المستخدمين، فضلاً عن تنزيل ملفات البيانات من الإنترنت، الطلب السنوي على وحدات تخزين البيانات الخارجية لحمايتها من الضياع، بسبب محدودية مساحة وحدات التخزين على أجهزة الكمبيوتر بشكل عام، والهواتف الذكية بشكل خاص.

استبعد خبراء في صناعة وحدات التخزين الخارجية اختفاءها من السوق بفعل التوجه إلى استخدام الحوسبة السحابية الخاصة أو العامة لتخزين البيانات، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من الشركات لا تزال تتمسك بحماية بياناتها على وحدات تخزين خاصة بها، وعمل نسخ إضافية منها على وحدات أخرى داخل أو خارج المؤسسات تحسباً لأي طارئ.

وأكدوا أن تعاظم حجم الفيديوهات والصور والبيانات الناتجة عن أجهزة «إنترنت الأشياء»، ستجعل وحدات تخزين هذه الملفات والصور الخيار الأول لديهم، لاسيما مع الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في ارتفاع معدلات إنتاج الصور والفيديوهات والبيانات بشكل عام.



26 مليار وحدة



وتوقعت دراسة حديثة لمؤسسة Gartner للأبحاث نمو تقنية «إنترنت الأشياء» أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت -باستثناء أجهزة الحاسب الشخصي والحاسب اللوحي والهواتف الذكية- لتبلغ 26 مليار وحدة في 2020، وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 30 ضعفاً من 0.9 مليار دولار في العام 2009.

وأوضحت الدراسة أن معدل نمو «إنترنت الأشياء» سيتجاوز بكثير معدلات نمو الأجهزة المدمجة الأخرى، وخلال 2020 يتوقع أن يصل عدد الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية وأجهزة الحاسب الشخصية في العالم إلى حوالي 7.3 مليار جهاز. وتظهر هذه الأرقام مدى حجم الصور والفيديوهات والبيانات الخاصة التي تتضاعف بصورة مهولة لحظياً على مستوى العالم.

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التوجه إلى الحوسبة السحابية



واستبعد خواجا سيف الدين، المدير التنفيذي الأول للمبيعات في شركة «ويسترن ديجيتال» في المنطقة والمتخصصة في توفير البنية التحتية ومنتجات تخزين البيانات للشركات والأفراد حصول تأثير كبير في سوق هذه الوحدات بفعل التوجه إلى الحوسبة السحابية، مشيراً إلى تنامي الطلب الكبير على وحدات تخزين البيانات من قبل الأفراد لحفظ ملفات الصور والفيديوهات والبيانات.

وأكد خواجا ل«الخليج» مساهمة التحول الرقمي في الإمارات في ارتفاع الطلب على حلول تخزين البيانات، لاسيما خلال 2020، الذي سيشهد استضافة «إكسبو 2020 دبي». وأضاف أن وحدات تخزين البيانات الخارجية للشركات لا تزال تحتل صدارة وسائل حفظ البيانات.

وأوضح أن سوق وحدات تخزين البيانات للشركات والأفراد تقدر بمليارات الدولارات بالمنطقة وإفريقيا، وأن السوق تضاعف مرتين خلال العامين الماضيين، وأن الإمارات تستأثر بحصة كبيرة من السوق الإقليمي بفعل انتعاش قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر خواجا أن العالم بات يتمحور حول البيانات التي باتت مساهماً رئيسياً في اقتصاد الدول، وتعزيز إنتاجية الشركات؛ لذا سيتواصل النمو حاليا.



زوار «إكسبو»



وقال فيليب فاليانت، مدير الدعم التقني في شركة «سيجيت» في أوروبا والمنطقة وإفريقيا: لا شك أن العدد الكبير المتوقع لزوار معرض إكسبو 2020 والذي يقدر ب 25 مليون زائر، سيخلق كماً كبيراً من البيانات التي بدورها بحاجة إلى حلول تخزين ذكية وذات سعات عالية أكثر بكثير من تلك الحلول المتوفرة حالياً في الأسواق. لذلك على شركات القطاع المسارعة بتوفير هذا النوع من الحلول.

وأضاف، نتوقع زيادة الطلب على حلول الشركة خلال 2020، لاسيما حلول تخزين ذكية بسعات عالية جداً.

وتوقع أن يزيد الطلب على وحدات المراقبة التي تتطلب حلول تخزين بيانات ذات مواصفات عالية، خلال الفترة المقبلة، مع العلم أن عدد الوحدات التي يتم بيعها حالياً في المنطقة يبلغ حوالي 600 ألف وحدة سنوياً.

وأشار فيليب فاليانت إلى أن الطلب على حلول التخزين خلال إكسبو لن يقتصر على الإمارات فحسب، بل أيضاً سيكون خارج المنطقة، على اعتبار أن هذا العدد الضخم من الزوار سيخلق كماً كبيراً من البيانات، مثل الصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلك مراكز تخزين بيانات خارج المنطقة.

بدوره قال سامر عمقية، مدير عام المبيعات في شركة «سيجيت» في المنطقة وشمال إفريقيا: تتطلع الشركة إلى تلبية الاحتياجات المحلية في الإمارات على حلول تخزين البيانات، والحلول التي تتماشى مع مفهوم المدن الذكية.