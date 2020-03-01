شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع مديرك المتذمر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد تكون خبيراً في مجال المبيعات وتحقق أهدافك الشهرية باستمرار، أو مطوراً محترفاً يحل المشكلات المعقدة ويقدم حلولاً ناجعة لها. وحتى لو لم تكن كذلك، فأنت تعلم في قرارة نفسك أنك موظف متفانٍ في العمل، يتمتع بأخلاقيات عمل قوية وولاء لشركتك، كما أن أعضاء فريقك يقرون بالعمل العظيم الذي تقوم به.

ولكن كيف يعاملك مديرك المباشر؟

العمل يعني زيادة الأرباح، حيث إن العديد من الرؤساء يضغطون على موظفيهم لزيادة معدلات الإيرادات، فهذا كل ما يهمهم. وعندما تسير الأمور كما هو مخطط لها، وتحقق الشركة النتائج الجيدة، قد لا ترى هؤلاء الرؤساء كثيراً.

ولكن عندما يضل الفريق طريقه وتتراجع الأرباح، قد يخرج مديرك من مكتبه، ويدعو إلى اجتماع عاجل، ويبدأ في إلقاء المحاضرات حول جميع الأخطاء التي اقترفها الفريق، وما يجب عليك تغييره حتى يتسنى لك الاحتفاظ بوظيفتك.

وتعرف كيلي ميربلر الخبيرة في مجال التدريب ورائدة الأعمال، هذا السيناريو جيداً؛ لأنها كانت ذات يوم «مديرة التذمر».

وبعد أن شهدت تحولاً مذهلاً في أسلوبها القيادي من خلال تلقيها التدريب على يد أسطوري القيادة جون سي ماكسويل،

وجون ستال فيرت، قالت ميربلر: إن مديري التذمر لا يؤثرون فقط في مستويات مشاركة الموظفين في العمل فحسب؛ بل على رفاه الأشخاص المسؤولين عنهم أيضاً.

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وإذا وجدت نفسك ضحية لأحد مديري التذمر، فإن ميربلر تقدم 3 نصائح للتعامل مع هذا الموقف:

1 أجرِ محادثة صادقة مع مديرك

على الرغم من أن المديرين قد يتقنون إدارة العمل، فإنهم قد يكونون غير كفؤين في قيادة الأفراد. ولم تكن لدى ميربل أي فكرة عن تأثير أسلوبها القيادي في أعضاء فريقها. وتقول في ذلك: «لم تكن لدي أي فكرة عن تأثير ذلك فيهم؛ لأنني كنت أقلد ما فعله الرؤساء من قبلي». ولم تكن ميربل تدرك حجم الضرر الذي كانت تلحقه، إلى حين قيام أحد أفراد فريقها بمصارحتها بالأثر الذي يحدثه أسلوبها القيادي في الموظفين.

2 قُد من حولك

قد لا يكون لديك لقب مدير، لكن ذلك ليست له علاقة بقدرتك على التأثير في الفريق الذي تعمل معه. وتقول ميربل: «يمكن للجميع أن يكونوا قادة بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية أو الدور الذي يلعبونه»، مضيفة: «إذا كان أعضاء فريقك يتوقون إلى قيادة أفضل، فأظهر لهم كيف سيبدو الأمر وتواصل معهم قدر المستطاع».

3 قيّم وضعك الحالي

كما يقول المثل القديم: «الناس لا يتركون الشركات؛ بل يتركون القادة السيئين». وتحث ميربل الموظفين الذين لا يشعرون بالتقدير، بالتواصل مع مدير التوظيف لاستكشاف خيارات أخرى، مضيفة: «دع مدير التوظيف يساعدك في العثور على قائد يقدر ما تقوم به من إنجازات. أنت لست مضطراً إلى الاستمرار في أن تكون ضحية الإدارة المتهورة».