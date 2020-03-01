شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم بين التصحيح وفقدان السيطرة.. من يوقف السقوط الحر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عجز المحللون عن العثور على مفردات مناسبة لوصف ما تعرضت له أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير/شباط الذي انتهى يوم الجمعة على مشهد مرعب من تتالي هبوط الأسهم في قفزات أعادت إلى الأذهان كل يوم أسود في تاريخ الأسواق.

وحمل الجميع بلا استثناء، انتشار (كوفيد19) مسؤوليات الهبوط الشنيع في مؤشرات الأسهم العالمية رغم أن التصحيح كان متوقعاً بعد أن بلغت الأسهم مستويات قياسية باعتراف كل المتابعين، لكن العنصر المفاجئ هو درجة الهلع التي تسبب بها الفيروس وتأثيرها المباشر على أداء الأسهم التي عاشت ملحمة على مدار الأسبوع لم تفلح خلالها في وقف النزيف وكأن المؤشرات تتسابق نحو الهاوية.

شهدت مؤشرات «وول ستريت» سقوطاً مدوياً لداو جونز على مدار ثلاثة أيام فقط في كل يوم منها أكثر من ألف نقطة كان آخرها يوم الجمعة حيث فقد 1086 نقطة أو ما يعادل 4.4%، وهو أسوأ أداء يومي منذ فبراير/‏‏‏شباط 2008 عندما هبط بنسبة 4.36% في يوم واحد، وبلغت خسائر داو جونز الأسبوعية 3583 نقطة أو ما يعادل 12.39% وهو رقم قياسي أسبوعي لم يشهد له المؤشر مثيلًا.

وعاش مؤشر «إس أند بي500» أيام رعب مماثلة أسفرت عن خسائر بنسبة 11.5% على مدار أيام الأسبوع الخمسة لينزف 3.2 تريليون دولار، في أداء أسبوعي مخيف و3.6 تريليون دولار عن أعلى قيمة بلغها لشهر فبراير، وبلغت خسائر المؤشرات الثلاثة في وول ستريت 6 تريليونات دولار.

أما مؤشر ناسداك فكانت خسائره أقل نسبياً حيث فقد 10.45% وتخلى عن حاجز تسعة آلاف نقطة الذي أصبحت العودة إليه رهناً بتطورات تفشي الوباء وتأثيره على الاقتصاد.

وكشفت الخسائر عن رغبة جامحة لدى المستثمرين في التخلص من الأصول عالية المخاطر واللجوء إلى الملاذات الآمنة وهو ما عكسته معدلات العائد على سندات الخزانة التي سجلت أدنى مستوى لها عند 1.15%.

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وألحق الهلع خسائر بالمؤشرات الآسيوية التي تراجعت بنسبة مماثلة في ظل الصعوبات التي واجهت عودة الصينيين إلى العمل بعد عيد رأس السنة القمرية وانتشار الفيروس، وقد كشف مؤشر أسعار المنتجين الصيني الذي هبط إلى حدود 35 نقطة مقابل 45 نقطة متوقعة، عن مدى تأثر اقتصاد البلاد بتأخر انتظام دورة العمل، وقد تراجع مؤشر هونج كونج بنسبة 4.32% بينما فقد مؤشر نيكاي في طوكيو 9.59% مستقراً عند 21142.96 نقطة.

ولم تسلم المؤشرات الأوروبية من الخسائر مع تزايد أعداد الدول التي ظهر فيها الفيروس وتعطيل بعض الأنشطة احترازياً، وتراجع مؤشر داكس الألماني 12.44% بينما فقد مؤشر فاينانشل تايمز في لندن 11.12%.

قطاع الطاقة

ضرب انتشار الفيروس قطاع الطاقة وسط مخاوف من هبوط حاد في الطلب على مشتقات النفط بدءاً من وقود الطائرات وانتهاء بوقود التدفئة، وقد هبط سعر البرميل الذي ينظر إليه على أنه مؤشر على تعافي الأداء الاقتصادي، إلى أدنى مستويات أدائه على أساس أسبوعي منذ 2011، وتراجع الخام الأمريكي الخفيف يوم الجمعة بنسبة 4.9% مستقراً عند 44.76 دولار، متراجعاً لأول مرة عن حاجز 46 دولاراً الذي لم يكسره منذ ديسمبر 2018، وقد بلغت خسائر البرميل الأسبوعية 16% وهي الأعلى على أساس أسبوعي منذ 2008.

الذهب

تراجع الذهب في حركة غير مألوفة وهو أهم الملاذات الآمنة فيما فسره المحللون على أنه توجه من المستثمرين لبيع حيازاتهم من المعدن الأصفر لتغطية خسائر في الأسهم، وقد تراجع سعر الأونصة بنسبة 4.6% لتستقر عند 1564.10 دولار يوم الجمعة في أسوأ أداء على أساس أسبوعي منذ نوفمبر 2018.

وتابع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مجريات الأحداث في وول ستريت الجمعة وقال إن أساسيات الاقتصاد قوية وإن المجلس يتابع موجة البيع في الأسهم عن كثب وسوف يتحرك عند الضرورة، في محاولة لتهدئة الأسواق، وسط رهانات متسارعة على تدخل سريع، فيما تعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية في مارس/‏‏‏آذار.