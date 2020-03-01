شكرا لقرائتكم خبر عن تمسك «جيلي» بالاستحواذ على «فولفو» ليس ضماناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استثمر لي شوفو مليارات الدولارات في شراء حصص في شركات سيارات عالمية بارزة منها «ديملر» و«فولفو» و«لوتوس» و«تيرافوجيا» لصناعة التاكسي الطائر.

قالت شركة «فولفو كار إيه بي» وشركة «جيلي أوتو هولدنجز» المدرجة في بورصة هونج كونج في بيان مشترك، إنهما تفكران في دمج أعمالها في كيان مشترك يستفيد من أسواق المال عبر بورصتي هونج كونج وستوكهولم. ويدير الملياردير الصيني لي شوفو الكيان المشترك الذي يحمل اسم «زيجيانج جيلي هولدنج جروب»، ويبدو أنه يتخذ خطوته الأولى الكبيرة نحو توحيد أصوله المنتشرة في أنحاء العالم.

وفي نشرة إصدار سندات مؤرخة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت «جيلي أوتو» إن شركة «فولفو» والشركة الأم تعتزمان دمج العمليات في شركة موحدة لتطوير «محركات الجيل التالي ومحركات هجين». وقالت شركة «فولفو» للسيارات إن هذا سيمهد الطريق لتركيزها على تطوير جميع أنواع السيارات الكهربائية الممتازة. وقد استثمر لي شوفو مليارات الدولارات في شراء حصص في شركات سيارات عالمية بارزة منها «ديملر» و«فولفو» و«لوتوس» و«تيرافوجيا» لصناعة التاكسي الطائر، كما تردد مؤخراً أنه يسعى جاهداً لشراء حصة في شركة «آستون مارتن». قد يبدو جمع شركات السيارات السويدية والصينية تحت نفس المظلة أمراً منطقياً للوهلة الأولى. فمن الممكن أن تعوض الأرباح الثابتة لشركة «فولفو» التي بلغت 5.5 مليار دولار في عام 2019، الخسائر التي تواجهها «جيلي» في سوق السيارات الصيني المنكمش. وتتعاون الشركتان في مشروع مشترك خاص بالعلامة التجارية «لينك أند كو» منذ أن اشترت الشركة الأم لجيلي حصة في شركة فولفو عام 2010، وتطورت سيارات جيلي بعد أن أنشأت مركز البحث والتطوير المشترك الصيني الأوروبي لتكنولوجيا المركبات. وهناك أيضًا قضية تقاسم التكاليف حيث تركز «فولفو» على الشريحة الأرقى والصديقة للبيئة التي لم تتعامل معها «جيلي» بعد، وهو ما يعزز فرص نجاح التحالف في ظل حرص الصين على تحقيق طموحاتها في مجال السيارات الكهربائية.

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وجاء في البيان إن الاندماج «سوف يسرع التكامل المالي والتكنولوجي» ويخلق مجموعة عالمية قوية، فماذا عن الموارد المالية؟ اعتمد لي شوفو على التمويل بالقروض في بناء إمبراطوريته حتى بلغ صافي ديون «زيجيانج جيلي» بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 2019 حوالي 8.1 مليار دولار أي ضعف الرقم قبل عام. وهو مطالب بخدمة كل هذه الديون في الوقت الذي ينفق على تنفيذ برامجه الطموحة. وتوقعت وكالة تصنيف «ستاندرد أند بورز» استمرار تحليق ديونه في ظل انكماش المبيعات والعائدات.

وكانت «فولفو» مصدرًا مهماً لتدفق النقد على الشركة الأم. ففي عام 2019، وزعت أرباحاً تجاوزت 2.9 مليار كرونا (306 ملايين دولار)، كانت حصة الشركة الأم منها 2.8 مليار كرونا. وضخت «فولفو» 1.15 مليار كرونا في علامة تجارية أخرى تابعة لشركة «جيلي» العام الماضي، هي «بولستر جروب».

ونجحت «جيلي» في الاستمرار في حين فشل نظراؤها في صناعة السيارات، لكن الأرباح تقلصت مع تدهور المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم. كما أن قدرتها على الإنفاق والحفاظ على تفوقها التقني بات مقيداً أيضًا. فقد ضخت 423 مليون دولار على مدى 12 شهراً تنتهي في يونيو/حزيران الماضي على برامج التطوير، مقارنة مع 1.25 مليار دولار أنفقتها «فولفو» عام 2019 على نفس الهدف. ولعل هذا يوضح لمن تكون القيادة عندما تندمجان.

من الواضح أن الشركة الأم ستحتفظ بقبضتها القوية، حيث إنها تمتلك التراخيص التي تستخدمها «جيلي» لتصنيع السيارات في الصين. بسبب هذا الهيكل، يمكن لجيلي صنع وبيع السيارات مع الاحتفاظ بحصص 99 ٪ في الشركات التابعة للمجموعة، على الرغم من تراخيص تأسيسها صادرة في الخارج.

ولكي يستمر لي شوفو في العمل لا بد له من استكمال الاندماج. ونظرًا لاحتمال أن يتسبب فيروس كورونا في إحداث فوضى عملياتية، فلا بد أن تكون الشركة الأم في وضع مالي منضبط. كما أن التقييم المرتفع للشركة يساعده في كسب ثقة أسواق المال التي لا يستغني عنها في تمويل طموحاته. وأي شيء ينفع هنا مثل التركيز على علامة تجارية رائدة مثل «فولفو».

* (بلومبيرج)