شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع «طرق الحرير الجديدة» الصينية في آسيا مهددة بالتوقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت مشاريع البنى التحتية الطموحة التي باشرتها الصين في إطار خطة «طرق الحرير الجديدة» متوقفة أو متباطئة في جميع أنحاء آسيا، من مشروع جزر صناعية في سريلانكا إلى إقامة جسر في بنجلاديش مروراً بمشاريع الطاقة الكهرومائية في إندونيسيا، في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ.

شلّ وباء الالتهاب الرئوي (كورونا) الاقتصاد الصيني؛ نتيجة عزل عشرات الملايين من السكان، في حين تفرض عشرات الدول قيوداً على الوافدين من الصين.

وأدى ذلك إلى نتائج مباشرة على مشاريع تمولها الصين في آسيا، مع توقف تسليم مواد؛ بسبب النقص الشديد في اليد العاملة الصينية، ولذلك، «تواجه مشاريع البنى التحتية» في سريلانكا «التي تمولها الصين وتوظف عمالاً صينيين، مشكلة»، كما يوضح أمين الغرفة الوطنية للصناعات والبناء في سريلانكا نيسانكا ويجيتارني ل«فرانس برس».

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى فرض كولومبو حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على العمال العائدين من الصين والمعزولين في أماكن إقامتهم.

وبالنتيجة، يتقدم العمل على مشروع جزيرة «بورت سيتي» الصناعية قبالة كولومبو والذي يكلّف 1,4 مليار دولار بشكل بطيء؛ حيث إن ثلث العمال الصينيين الذين ذهبوا إلى بلدهم؛ لقضاء عطلة رأس السنة القمرية لم يعودوا بعد.

ويؤثر «كورونا» أيضاً في افتتاح أكبر برج للاتصالات في جنوب آسيا الذي شيد بتمويل صيني، فقد أرجئ الافتتاح لشهرين.

تعليق العمل في جسر

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تقر الإدارة الصينية المشرفة على الشركات الحكومية بوجود «صعوبات»؛ حيث تعزل بعض المجموعات «موظفيها لمدة 14 يوماً في الصين ثم لمدة 14 يوماً في البلد المعني»، كما يقول الأمين العام لهذه الإدارة بنغ هواغانغ آسفاً.

واتخذت بنجلاديش تدبيراً أكثر تشدداً؛ بوقفها منح تأشيرات دخول للمواطنين الصينيين؛ وذلك على الرغم من أن 3 آلاف من الصينيين يعملون في مشروع محطة توليد كهرباء، تديره «شاينا باور كومباني» بتمويل صيني يبلغ 2,5 مليار دولار في بايرا جنوبي بنجلاديش.

يقول المسؤول عن المشروع عبدالملا: إن ثلثي العاملين لم يعودوا بعد من عطلتهم في الصين. ويوضح: «نعتزم الانطلاق بأقصى قدراتنا الشهر المقبل؛ لكن إن لم يعد 300 عامل على الأقل بحلول نهاية فبراير/‏شباط، فسوف يتأخر إنتاج الكهرباء».

وفي موقع بناء جسر بادما الذي يكلف 3,5 مليار دولار، وتديره مجموعة «تشاينا مايجور رايلواي» الحكومية الصينية، لم يعد بعد للعمل أكثر من 980 عاملاً صينياً.

تبرز الصعوبات عينها على جزيرة سومطرة الإندونيسية؛ حيث علق بناء مركز الطاقة الكهرومائية في باتانغ تورو؛ بسبب النقص في العمال، وتوقف العمل أيضاً في موقع بناء سكة القطار السريع بين جاكرتا وباندونغ الذي يكلف نحو 6 مليارات دولار.

وفي النيبال؛ حيث تمول الصين عشرات مشاريع البنى التحتية، يظهر بوضوح ثقل غياب العمال الصينيين.

ويشير فيشنو باهادور سينغ من الاتحاد النيبالي للقطاع الكهرومائي إلى أن «المشاريع تأخرت أو تباطأت. جميعهم كانوا عمالاً متخصصين ومن الصعب استبدالهم محلياً». (أ.ف.ب)