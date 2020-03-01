شكرا لقرائتكم خبر عن نصائـح مفيـدة لتحقيـق نجـاح باهـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إذا أردت أن تكون من الناجحين؛ يجب أن تكون أحد السبّاقين إلى تحقيق أهدافهم، فلا يوجد نجاح يحدث مصادفة، حتى أنّ المصادفات الجيِّدة تأتي كهدية على مجهودك وتعبك؛ لذلك يجب أن تضع هذا نصب عينيك بأن تحافظ على مسارك خلال طريقك نحو النجاح.

إليك في هذا السياق بعض النصائح المفيدة:

1- تذكر الإنجازات التي حقّقتها:

في الأيّام التي يعصف بك فيها اليأس، وتتمنى لو أنّك لم تبدأ هذا الطريق مطلقاً، وتشعر أنّ كلّ قراراتك قد كانت خاطئة، فقط تذكّر ما قد حقّقته في الفترة السابقة. تذكّر أهدافك التي قد تكون وصلت إليها أو اقتربت منها، فهذا يعد كفيلاً بأن يعيد إليك روحك ونشاطك، ويساعدك على هزيمة اليأس الذي في داخلك.

2- تذكّر التخطيط للمستقبل:

النجاح لا يتحقّق بسهولة؛ حيث ستجد دائماً العوائق في طريقك؛ لذلك من المهم أن تضع خطّة تتخطى من خلالها ما يمكن أن يواجهك من عوائق في المستقبل.

3- تذكّر السعي وراء شغفك:

عندما تسعى وراء شغفك، فهذا يعني أنّك ستحبّ عملك، الأمر الذي يمنحك الإحساس بالسعادة؛ بحيث لا تشعر بالتعب أو الكلل، وتقوم بشيء مفيد له معنى في حياتك ليبقيك دائماً متمتعاً بنشاطك وطاقتك؛ لتحقيق النجاح المنشود.

4- تذكّر أنك قد تفشل:

معظم الناجحين قد مروا بالعديد من لحظات الفشل فليس كلّ مخاطرة تتخذها ستعود عليك بما هو جيِّد فقط؛ بل يجب أن تستعد للفشل في بعض الأوقات.

5-تذكّر التعلم من أخطائك:

عندما تمر بلحظة فشل، يجب أن تحدّد أخطاءك، وتتعلّم منها حتى لا تكرّرها في المرّة المقبلة، ويجب أن تفعل الصواب؛ لتحقق النجاح وتصل إلى أهدافك.

6-تذكّر التحضير لأسوأ الظروف:

إذا أردت أن تكون من الناجحين؛ يجب أن تتحضر للأسوأ. وخلال مسيرتك نحو النجاح يجب أن تتنبأ ببعض التوقعات السيئة، وتدرك كيفية التصرف خلالها حتى تكون مخاطرتك محسوبة قدر الإمكان؛ لذا فإن التخطيط للأسوأ؛ يقلل من نتائجه السلبية.

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7-تذكر استغلال وقتك:

عندما تقرر أن تكون كسولاً تذكّر أنّ الكسل لن يحقّق لك ما تريده. وإذا أردت أن تكون ناجحاً يجب أن تستخدم رصيدك من الوقت بحكمة، وتخطط لوقتك بشكل جيد؛ لتكون منتجاً، وهذا سيُحسّن فرصك في تحقيق النجاح، والوصول إلى أهدافك.

8- تذكّر وضع الأهداف:

إن لم تعلم أين تذهب فلن تصل إلى وجهتك أبداً. إن وضع الأهداف يساعدك على تحمّل العناء في طريقك نحو النجاح، كما يساعدك على تقييم أدائك على أساس يومي؛ لذلك يجب أن تضع مجموعة من الأهداف طويلة وقصيرة المدى؛ لتشعر بالإنجاز في كلّ خطوة تخطوها.

9- تذكّر ممارسة الانضباط في حياتك:

إن أردت النجاح حقّاً يجب أن تعلّم نفسك الانضباط؛ لأنّك ستحتاج في بعض الأوقات إلى التخلي عن بعض عاداتك السلبية؛ مثل: تضييع الوقت أو تبذير المال؛ من أجل تنفيذ بعض خططك لتحقيق النجاح.

10-تذكّر حساب المخاطرة بحرص:

إن لم تقم بحساب كلّ التحدّيات التي ستواجهها، فلن تستطيع الحكم على قرارتك إن كانت صحيحة أم خاطئة. عليك حساب المخاطر جيداً قبل اتخاذ أي خطوة؛ لأن المخاطرة غير المحسوبة يمكن أن تفسد فرصك في تحقيق النجاح.

11- تذكّر مراقبة تقدمك:

إنك بحاجة بين الفترة والأخرى إلى حساب الإنجازات التي حققتها؛ من أجل قياس مستويات نجاحك، كما يساعدك ذلك على تعديل وتطوير خطتك؛ للخروج باستنتاجات مهمة تطور من خلال عملك ومستقبلك.

12-احتضان التغيير:

نحن نعيش في عصر سريع التغير؛ لذلك عليك أن تكون مرناً جدّاً لتتقبّل التغيير وتتعامل معه وتخرج منه بفرص واعدة.

13-تذكّر طلب المساعدة:

لا يخاف الناجحون من طلب المساعدة عندما يحتاجون إليها.