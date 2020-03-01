الأمن السيبراني أولوية في استثمارات شركات النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشار تقرير جديد أعدته أكسنتشر، إلى أن الأمن السيبراني أصبح من أهم المجالات التي تركز عليها الاستثمارات الرقمية لشركات التنقيب عن النفط والغاز، ويستند «استطلاع أكسنتشر حول التوجهات الرقمية في شركات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما لعام 2019»، وهو النسخة السابعة من تقرير أكسنتشر حول التقنيات الرقمية في قطاع التنقيب عن النفط والغاز إلى استطلاع عالمي شمل 255 مهنياً ومتخصصاً في القطاع، من بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة مهام ومهندسون.

وعند سؤال المشاركين عن التقنيات الرقمية التي تستثمر فيها شركاتهم حالياً، أشار 61% منهم إلى الأمن السيبراني أكثر من أي قضية أخرى، وهذه النسبة أعلى بخمس مرات من نسبة 12% من المشاركين الذين أشاروا إلى هذه القضية في استبيان عام 2017.

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وعند سؤال المشاركين عن الحلول التي تُحدث الأثر الأكبر على أداء الأعمال، ذكر 16% منهم مسألة الأمن السيبراني بشكل أكثر من أي حلول رقمية أخرى، وذلك مقارنة بنسبة 9% فقط في استبيان عام 2017.

ونظراً إلى ارتفاع الاستثمارات في الأمن السيبراني اليوم، قال 5% فقط من المشاركين إنهم يرون أن ازدياد قابلية التعرض لهجمات سيبرانية يشكل الخطر الأكبر الناجم عن نقص الاستثمارات الرقمية؛ أي أقل من ثلث نسبة 18% من المشاركين الذين صرحوا بالأمر نفسه عام 2017. وهذا يفسر السبب الذي يدفع 35% فقط من المستطلعة آراؤهم، إلى التخطيط للاستثمار في تعزيز الأمن السيبراني. وذكر الاستطلاع أن التقنيات السحابية تعد ثاني أكبر مجال تركز عليه الاستثمارات الرقمية، وفقاً لأكثر من نصف الشركات (53%). وعلاوة على ما سبق، ارتفعت نسبة المشاركين الذين قالوا إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي التي تولد الأثر الأكبر في أداء الأعمال إلى 9% في استطلاع العام الحالي، مقارنة ب 4% فقط في تقرير عام 2017.

على صعيد آخر، كشف التقرير أن شركات التنقيب عن النفط والغاز تجد صعوبة في التوسع في مبادراتها الرقمية، حيث أشار 9% من المشاركين فقط إلى أن أقسامهم تمكنت من التوسع في نصف المفاهيم الرقمية القابلة للإثبات (على الأقل) التي قامت بتطويرها خلال العامين الماضيين.

وقال ثلث المشاركين (34%)، إنهم يعتقدون أن عدم وجود استراتيجية واضحة يشكل العائق الأكبر، مقارنة ب26% في استطلاع عام 2017.