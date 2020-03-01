أغنى 10 نساء في العالم في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت مجلة «سي إي أو» الأمريكية مؤخراً قائمة بأغنى نساء العالم لعام 2020، والتي تصدرتها فرانسواز بيتينكور مايرز، حفيدة مؤسس شركة «لوريال» لمستحضرات التجميل، بثروة تبلغ قيمتها الإجمالية 59.1 مليار دولار. وتتحكم مايرز بحصة تبلغ 33% في الشركة الفرنسية.

وجاءت أليس والتون، وريثة متاجر «وول مارت» في المرتبة الثانية بثروة بلغت قيمتها 51.6 مليار دولار، تلتها طليقة جيف بيزوس، ماكنزي بيزوس، في المركز الثالث بثروة تقدر ب 41.9 مليار دولار. وإجمالاً تبلغ قيمة ثروات النساء في القائمة والبالغ عددهن 239 سيدة ما يصل إلى 1.09 تريليون دولار، في حين تبلغ ثروة أغنى 10 نساء نحو 326.5 مليار دولار.

إليكم في هذا السياق أغنى 10 سيدات في العالم:

فرانسواز بيتينكور مايرز

إجمالي الثروة: 59.1 مليار دولار

ولدت فرانسواز بيتينكور مايرز في العاشر من يوليو من عام 1953 في بلدة «نويي سور سين» الفرنسية وهي ابنة السياسي أندريه بيتينكور، وليليان بيتينكور التي كانت المساهمة الرئيسية في مجموعة «لوريال» لمستحضرات التجميل. في عام 2008 بدأت إجراءات لإعلان أن والدتها لم تعد بكامل قواها العقلية ولا تستطيع إدارة شركة «لوريال». توفيت والدتها في سبتمبر 2017، لترث ثروة تبلغ قيمتها 39.5 مليار دولار. وفي أكتوبر من عام 2019، أصبحت أغنى سيدة في العالم بثروة تبلغ قيمتها 59.3 مليار دولار.

أليس لويس والتون

إجمالي الثروة 51.6

ولدت أليس لويس والتون في السابع من أكتوبر من عام 1949 في مدينة نيوبورت بولاية أركنساس، وهي ابنة مؤسس سلسة متاجر «وول مارت»، سام والتون.

في شهر سبتمبر من عام 2016، استحوذت والتون على أسهم في «وول مارت» تزيد قيمتها على 11 مليار دولار.

وفي إبريل من عام 2019، حلّت في المرتبة أل 16 بين أغنى أغنياء العالم بثروة صافية تبلغ 45 مليار دولار، وفي الوقت الحالي تبلغ ثروتها 51.6 مليار دولار.

ماكنزي بيزوس

إجمالي الثروة: 41.9 مليار دولار

ماكنزي سكوت بيزوس، هي روائية أمريكية وفاعلة خير، والزوجة السابقة لمؤسس شركة «أمازون»، جيف بيزوس. ولدت في السابع من إبريل من عام 1970، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، تزوجت جيف بيزوس، الذي أصبح فيما بعد مؤسس ورئيس شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية ، وأصبحا فيما بعد أغنى زوجين في العالم. وفي إبريل من عام 2019، أعلنت ماكنزي في تغريدة على «تويتر» أنها توصلت إلى اتفاق بشأن طلاقها من جيف بيزوس، وحصلت على 35 مليار دولار.

جوليا كوك

إجمالي الثروة: 41.8 مليار دولار

ورثت جوليا كوك، وأطفالها الثلاثة حصة بنسبة 42% في شركة «كوك للصناعات» من زوجها ديفيد الذي توفي في أغسطس 2019، ولدت جوليا في عام 1963 بمدينة إنديانولا في ولاية آيوا الأمريكية. انتقلت للعمل في نيويورك في ثمانينات القرن الماضي، لتعمل مساعدة مصمم أزياء في شركة «أدولفو»، وهناك عملت مع العديد من الزبائن البارزين بما في ذلك السيدة الأولى للولايات المتحدة، نانسي ريجان. في عام 1996، تزوجت ديفيد كوك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «كوك للصناعات».

جاكلين مارس

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إجمالي الثروة: 30.4 مليار دولار

جاكلين مارس هي سيدة أعمال ومستثمرة أمريكية، وابنة أودري روث، وفورست مارس، وحفيدة فرانك سي مارس، مؤسس شركة إنتاج الحلوى والسكاكر«مارس أنكوربوريتد».

وفي يونيو من عام 2018، حلّت في المرتبة ال 38 بقائمة مجلة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم، وكانت ثروتها آنذاك تقدر ب 23.2 مليار دولار . بدأت جاكلين في العمل في شركة «مارس» في عام 1982، متقلدةً منصب رئيسة مجموعة المنتجات الغذائية، وهو المنصب الذي شغلته حتى تقاعدها في عام 2001.

يانج هويان

إجمالي الثروة: 25.3 مليار دولار

يانج هويان، هي سيدة أعمال صينية ومطورة عقارية وأكبر مساهمة في شركة «كانتري جاردن هولدينجز»، وهي الحصة التي نقلها لها والدها، يانج جوجيانج في عام 2007، وتعد في الوقت الحالي أغنى سيدة في آسيا. أطلق والدها شركة «كانتري جاردن هولدينجز» العقارية في عام 1997، ونقل 70% من أسهم الشركة لها قبل اكتتابها العام الأوّلي في عام 2007. وجمع الاكتتاب حوالي 1.6 مليار دولار، أو ما جمعته شركة «جوجل» في اكتتابها العام في عام 2004. ولدت يانج في عام .

لورين جوبز

إجمالي الثروة: 25 مليار دولار

لورين باول جوبز، هي سيدة أعمال أمريكية، تشغل منصب الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «أميرسون كوليكتيف» للأعمال الخيرية، كما أنها أرملة، مؤسس شركة «أبل»، ستيف جوبز. ولدت لورين في التاسع من نوفمبر من عام 1963، في مدينة ويست ميلفورد بولاية نيوجيرسي. وفي الخامس من أكتوبر من عام 2011، توفي زوجها، ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، وورثت لورين حصة بنسبة 7.3% في شركة «وولت ديزني» تبلغ قيمتها 11.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 38.5 مليون سهم في «أبل».