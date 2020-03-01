شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» السويدي يتعهد بالتحرك لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حاكم البنك المركزي السويدي ستيفان إنجيفز، إن تغيير السياسة النقدية ممكن في حال كان تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد واضحاً.

وقال إنجيفز في مؤتمر صحفي إن هناك كثيراً من الالتباس حول انتشار الفيروس وإن تأثيره في اقتصاد البلاد غير واضح، وأضاف: «لست مستعداً للقفز فوق الأحداث والاعتماد على استنتاجات غير دقيقة».

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