نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل وبالفكر والإبداع أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير ونستخلص من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

قلّص مدة النظر إلى الشاشة:

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قضاء الكثير من الوقت وأنت تحدق بشاشة أجهزتك الرقمية، يسهم في إضعاف علاقاتك الشخصية. ووجدت الدراسات أن استخدامك للهاتف في الوقت الذي تقضي فيه وقتاً مع شخص آخر، يمكن أن يعوق التقارب. وقد يتداخل الوقت الذي تقضيه في متابعة الشاشات، في قدرتك على قراءة المشاعر أو فهمها. لذلك قد يكون وضع حدود صحية لاستخدام التكنولوجيا فكرة جيدة .

فكّر في التقدم المحرز:

في نهاية كل يوم، فكر في التقدم الذي أحرزته. واسأل نفسك هل تفاعلت بشكل جيد مع زملائي في العمل؟ وبعد ذلك لاحظ المجالات التي تحتاج إلى تحسينها في شخصيتك. هنالك دائماً مجال لصقل مهاراتك عندما يتعلق الأمر بالذكاء العاطفي. ويمكن أن يساعدك التسجيل في برنامج تدريبي عندما تشعر بأنك عالق في حلقة مفرغة. كما بإمكانك قراءة كتاب أو الاستعانة بمدرب لزيادة ذكائك العاطفي.