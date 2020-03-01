شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرميان».. نضوب أسرع مما نتصور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتيح بيانات إدارة معلومات الطاقة وضع سيناريوهات الإنتاج وفقاً لفرضيات متعددة فيما يتعلق بعدد منصات الحفر ومعدلات إنتاج الآبار الجديدة وتراجع القديمة منها.

يعتبر حوض بيرميان محور الطفرة النفطية الأمريكية وقد بدأت علامات النضوب بالظهور فيه بسرعة. وهذا ليس جديداً على أحواض الزيت الصخري. وفي حال انخفض إنتاج تلك الأحواض النفطية الغنية، فإن الاكتفاء الذاتي الأمريكي سيصبح في مهب الريح، وقد تتخلص منظمة أوبك أخيرًا من أكبر تهديد لها.

وينتج حوض بيرميان الموزع بين غرب تكساس وجنوب شرق نيو مكسيكو، أكثر من ثلث النفط الأمريكي، وقد ساهم بنحو ثلثي النمو في الإنتاج خلال السنوات الثلاث الماضية. وسمح ازدهار تلك المكامن للولايات المتحدة بتصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام بشكل منتظم منذ شهر مايو/أيار 2019 - أي أكثر من كل دولة عضو في أوبك باستثناء المملكة العربية السعودية والعراق. لكن الولايات المتحدة لا تزال تستورد ضعف هذه الكمية. ولا شك أن التباطؤ في كفاءة حوض بيرميان ستسبب في اتساع تلك الفجوة.

وبعد حفر أول بئر قبل قرن من الزمان على يد شركة «إتش دبليو أبرامز» لم يتجاوز إنتاجه عشرة براميل يومياً، بلغ إنتاج الزيت الصخري من تلك الأحواض مستويات عالية جداً مؤخراً. واستمر الإنتاج في الارتفاع في الأشهر الأخيرة على الرغم من انخفاض عدد منصات الحفر في الحوض، والتي انخفضت بنسبة 17 ٪ العام الماضي، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة. وكشف أحدث تقارير الإدارة حول الإنتاجية والحفر أن عدد المنصات في حوض بيرميان انخفض بنهاية العام الماضي إلى 402 منصة هبوطاً من 485 قبل عام. ولتعويض هذا الانخفاض جزئيًا، يسعى المنتجون إلى زيادة كمية إنتاج كل منصة. لكن أعلى نسبة في زيادة الإنتاج تزامنت مع تراجع في عدد المنصات، ما يعني أن التحسن ناتج عن زيادة التركيز على الأجزاء الأغزر إنتاجية من الحوض وليس بسبب التطوير التقني. ومثل هذه الزيادات الكبيرة غير قابلة للاستمرار.

ويستعرض التقرير أيضاً حالات الإنتاج من الآبار الجديدة التي لم يمض شهر على تشغيلها. وهذا مهم في قطاع الزيت الصخري لأن الآبار تعطي أعلى نسبة من طاقتها خلال الأشهر الأولى وسرعان ما تنخفض إنتاجيتها، ولذلك فإن الآبار الجديدة تعوض تراجع الإنتاج في الآبار القديمة.

وتتيح بيانات إدارة معلومات الطاقة وضع سيناريوهات الإنتاج وفقاً لفرضيات متعددة فيما يتعلق بعدد منصات الحفر ومعدلات إنتاج الآبار الجديدة وتراجع القديمة منها. وكل النتائج تبعث على القلق بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على تصاعد إنتاج حقل بيرميان.

وهذه بعض الفرضيات التي يمكن وضعها استناداً إلى تقرير الإدارة:

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- انخفاض إنتاج الآبار القديمة. يكشف تقرير الإدارة عن انخفاض الإنتاج من الآبار القديمة بمقدار 277 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني 2020. وقد ارتفع الرقم بمعدل وسطي 3500 برميل شهريًا مقارنة بالعام السابق. وطبقاً لهذه المعادلة سوف ينخفض الإنتاج في فبراير/شباط حوالي 280 ألف برميل وفي مارس/آذار حوالي 284 ألف برميل، وهلم جرا...

- عدد منصات الحفر. هناك ثلاثة سيناريوهات أحدها يقول إن عدد المنصات في يناير بلغ 4 آلاف منصة والثاني يزيد العدد بمقدار 5 منصات شهريًا ليصل إلى 447 بحلول سبتمبر/أيلول، ثم يكون ثابتًا بعد ذلك عند 450 منصة. ويفترض السيناريو الثالث أن عدد المنصات مستمر في الانخفاض بمقدار ثلاث في الشهر حتى إبريل/نيسان، قبل أن يستقر عند 390.

- الإنتاج الجديد. هناك فرضيتان، فإما أن يبقى الإنتاج ثابتًا عند 810 براميل جديدة لكل منصة في اليوم، أو يرتفع بمقدار خمسة براميل شهريًا إذا كنا متفائلين جداً. وهذا يتماشى بشكل عام مع متوسط الزيادة البالغ 6 براميل لكل منصة شهريًا في عام 2019.

مع استقرار عدد منصات الحفر عند 400 وحدة ومتوسط الإنتاج الجديد لكل منصة عند 810 براميل يوميًا - حيث نحن الآن - سوف يبلغ إنتاج حوض بيرميان الذروة خلال ما يزيد قليلاً على عام واحد، أي في فبراير 2021. وبعد ذلك سيبدأ في الانخفاض بوتيرة متسارعة مع استمرار الانخفاض في إنتاج الآبار القديمة. أما إذا انخفض عدد منصات الحفر بمقدار 10 منصات أخرى حتى شهر إبريل، فسوف يبلغ الحوض الذروة هذا العام. وقبل أن يتهم أحد هذه الرؤية بالتشاؤم نقول إن هذه الفرضيات متوافقة تماماً مع فرضيات الشركات المنتجة ذاتها ومنها «إي أو جي ريسورسيز» و«بيونير ناتشورال ريسورسيز»،التي تعتقد أن إنتاجها سوف ينمو بنسبة 12% هذا العام. وحتى في أشد القراءات تشاؤماً فإن نسبة الزيادة في الإنتاج لعام 2020 ستكون 12.7%.

والمشهد العام في حوض بيرميان يوحي بأن أحواض الصخر الزيتي الأخرى ستكون مضطرة لبذل المزيد من الجهد لتعويض انخفاض إنتاجها. وقد يتأخر نضوب بعض الآبار المحفورة، ولكن الآبار التي لا تزال قيد الحفر وتبلغ حوالي 3600 بئر، يمكن إدخالها في الإنتاج دون الحاجة إلى منصات حفر، وفي تلك الحالة فإن المخزون سوف يتم استنفاده لدعم النمو في معدلات الإنتاج.

وحتى عندما يصل حوض بيرميان إلى ذروته ويبدأ في النضوب، ستظل الولايات المتحدة منتجًا رئيسيًا للنفط ومصدرًا مهمًا. لكن وزراء نفط أوبك سوف يتنفسون الصعداء في أول إشارة على أن فقاعة الصخر الزيتي بدأت تنفجر.

* (بلومبيرج)