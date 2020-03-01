شكرا لقرائتكم خبر عن الإنترنت بديلاً لمعرض جنيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت كل من شركة «بي إم دبليو» و «بورشه» و«بنتلي» إطلاق سياراتها الجديدة عبر الإنترنت بعد أن ألغى منظمو معرض جنيف للسيارات الحدث الذي كان مقرراً الخميس، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت شركة «بي إم دبليو» في بيان لها يوم الجمعة إن الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر زيبسي سيعقد مؤتمراً صحفياً يبث عبر الإنترنت بمناسبة أول ظهور عالمي للسيارة الجديدة «كونسيبت أي 4» .
وتخطط بنتلي أيضاً لبث مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.
وتعتزم بورشه، استضافة مؤتمر صحفي على الإنترنت يوم الثلاثاء للكشف عن سلسلة 911 الرائدة. ومن المتوقع أن تكشف كل من «أودي» و«مرسيدس بنز» النقاب عن سيارات جديدة.
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