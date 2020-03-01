«المخصصات» و«الفائدة» تضغطان على أرباح البنوك «الفصلية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:« الخليج »

تراجعت الأرباح الصافية لأكبر 10 بنوك في الدولة بنحو 8.6% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 9.02 مليار درهم، مقابل 9.87 مليار في الربع الأخير من 2018، الأمر الذي عزاه خبراء لارتفاع المخصصات، وانخفاض مستويات الفائدة. وأظهر تحليل ل«الخليج» أن الأرباح الصافية عن العام الماضي لأكبر 10 بنوك محلية سجلت نمواً وصل معدله إلى نحو 12% لترتفع إلى 44.21 مليار درهم.

وسجلت بنوك دبي تراجعاً في الأرباح الصافية في الربع الأخير 2019 وصل إلى 14% لتبلغ 3.7 مليار درهم، مقابل 4.32 مليار في الربع الأخير من 2018.

أرباح سنوية

وعلى مستوى العام ككل حققت بنوك دبي نمواً في الأرباح الصافية، وصل إلى 27% مع ارتفاع أرباح بنوك دبي الأربعة إلى 23.14 مليار في 2019 مقابل 18.27 مليار في 2018. ووصل النمو في الأصول الإجمالية لبنوك الإمارة إلى 24%؛ حيث نمت الأصول من 940.68 مليار في 2018 لتصل إلى 1.16 تريليون درهم في 2019. وشهد بنك الإمارات دبي الوطني نمواً لافتاً في أصوله الإجمالية التي ارتفعت في العام الماضي بنحو 37% إلى 683.32 مليار.

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المخصصات

ووفقاً لدراسة تحليلية أجرتها ”الخليج 365” ارتفعت المخصصات السنوية لبنوك دبي بنحو 37% في العام الماضي من 9.41 مليار درهم إلى 12.86 مليار درهم، وجاء الارتفاع الأبرز في المخصصات التي استقطعها بنك الإمارات دبي الوطني والتي شهدت ارتفاعاً بنحو 176% إلى 4.82 مليار درهم. وكان النمو في أرباح الإمارات دبي الوطني وصل إلى 63% في الشهور التسعة الأولى من 2019، لتصل أرباحه عن الفترة إلى 12.48 مليار درهم، مقابل 7.656 مليار درهم عن الشهور التسعة الأولى من 2018.

الجدير بالذكر أن «المشرق» شهد تراجعاً بنسبة 1.6% في مخصصات انخفاض القيمة في العام الماضي.

وكذلك ارتفعت مخصصات أبوظبي التجاري بنحو 86% إلى 2.352 مليار درهم مقابل 1.266 مليار درهم في 2018. وارتفعت مخصصات أبوظبي الإسلامي بنحو 6.1% إلى 658 مليون درهم مقابل 620 مليوناً في 2018.

وشهدت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي الثلاثة الرئيسية تراجعاً بنحو 3.2% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.88 مليار درهم، مقابل 5.04 مليار درهم في الربع الأخير من 2018.

أما على مستوى السنة كاملة فقد حققت بنوك أبوظبي الثلاثة نمواً في الأرباح الصافية وصل إلى 3% لتبلغ 19.98 مليار درهم مقابل 19.35 مليار في 2018. ونمت الأصول الإجمالية لبنوك العاصمة بنحو 18% في العام الماضي لتصل إلى 1.35 تريليون درهم مقابل 1.149 تريليون درهم عام 2018.

تأثر مستوى الربحية

وكانت وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز» توقعت في تقرير حديث لها أن تتأثر مستويات الربحية للبنوك في الدولة؛ نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وقالت: إن البنوك الإماراتية تتمتع بمراكز أسعار فائدة طويلة. ويرجع ذلك إلى الحصة الكبيرة للودائع بدون فائدة في هيكلها التمويلي. وبالتالي فإن التحول في السياسة النقدية للاتحادي الفيدرالي الأمريكي نحو موقف أكثر ليونة، مع خفضه لأسعار الفائدة ثلاث مرات، وقيام المصرف المركزي في الدولة بخطوات مماثلة، ستكون له تداعيات سلبية على هوامش الربحية لدى هذه البنوك. وتوقعت أن تبادر بنوك الدولة إلى اعتماد إجراءات استباقية؛ لإدارة الكلفة.