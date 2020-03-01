«غرفة عجمان» تعقد جلسة مع القطاع الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان جلسة توعوية حول «جائزة غرفة عجمان للأعمال»، والتي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تحت شعار: «معاً نحو التميز والريادة».

استهدفت الجلسة التي عقدت في فندق باهي قصر عجمان بحضور ممثلي القطاع الخاص، التعريف بفئات الجائزة، وأهمية المشاركة فيها، ودورها في رفد القطاع الاقتصادي بأبرز التجارب والمبادرات التي تدعم استدامة ونمو القطاع الخاص، وتعزيز الثقة مع المجتمع المحلي.

واستهلت الجلسة بكلمة لرئيس اللجنة المنظمة لجائزة «غرفة عجمان» للأعمال ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في «غرفة عجمان»، أكد خلالها أهمية الجائزة في توفير منصة؛ لاستعراض أفضل التجارب المؤسسية في القطاع الخاص، والتحفيز على اتباع النهج الإبداعي، لتأتي الجائزة كتقدير للجهود المتميزة ضمن فئات «الشركات الصغيرة والمتوسطة، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، الابتكار، التوطين والمسؤولية المجتمعية للشركات CSR».

وتم استعراض، أهمية الاشتراك في الجائزة؛ من خلال تعزيز ثقة العملاء والجمهور في المؤسسات الفائزة، وتقدير الشركات والمصانع الرائدة في عجمان.كما اطلع الحضور على الخطة الزمنية للجائزة، والموعد النهائي للاشتراك في الجائزة 31 مايو 2020، وحفل توزيع الجوائز في 9 سبتمبر 2020، وتناولت الجلسة مسار الجائزة؛ وذلك باختيار الفئة، وتعبئة نموذج التسجيل والتقديم مع إرفاق الأدلة ثم انتظار الإعلان عن الجهات المتأهلة ثم اختيار الجهات الفائزة.

وتم شرح فئات الجائزة، لتستهدف فئة «المسؤولية المجتمعية للشركات»؛ وفئة «القطاع الصناعي» المطروحة للمصانع المتميزة أما عن فئة «القطاع التجاري» فتستهدف المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات التجارية التي لديها استراتيجية أعمال مدروسة ومنفذة جيداً وتستقطب فئة «الشركات الصغيرة والمتوسطة» الشركات الوطنية التي يعمل بها 250 موظفًا أو أقل.