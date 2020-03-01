كيف يمكن لشركات إدارة الأصول تعزيز ثقافة تعلم الآلة؟

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يوفر تعلم الآلة إمكانات كبيرة لشركات إدارة الأصول، إذ يسهم اعتماد الأنظمة التي تستخدم التقنيات المستندة إلى البيانات في تسهيل العمليات التشغيلية لشركات الاستثمار المتنوعة، واستنباط مجموعة قيّمة من الأفكار والرؤى، وتحسين استراتيجيات وأداء محفظة الأعمال. وحدها الشركات التي تتبنى ثقافة تعلم الآلة، وتبدي انفتاحاً على تطبيق تقنيات تعلم الآلة بشكل خلاق وعلى نطاق واسع، من تحظى بفرص أكبر لتحقيق الفوائد وجني الأرباح.

ويقول، ناز كوادري، الرئيس العالمي لقسم تعلم الآلة والبيانات البديلة في «بلومبيرج»: «تعتبر شركات إدارة الأصول في دولة الإمارات مهيأة لدمج تعلم الآلة في عملياتها التشغيلية، وذلك بفضل المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الحكومة من أجل تمكين الشركات من اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومنها إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم متخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي».

ثاني أكبر مستثمر

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وفي الواقع، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر في قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة بشكل عام، حيث بلغت قيمة استثماراتها في هذا المجال حوالي 2.15 مليار دولار (7.9 مليار درهم) على مدى السنوات العشر الماضية، وفقاً للتقرير الذي أصدرته مايكروسوفت في يونيو من عام 2019.وبحسب كوادري، «تواصل ثورة البيانات التي شهدها العالم، وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، إعادة تشكيل مختلف القطاعات والصناعات، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول».

وباعتباره أحد فروع الذكاء الاصطناعي، يشمل تعلم الآلة أنظمة تستخدم البيانات من أجل التعلم، وتطوير وبناء نماذج تحليلية، دون الحاجة إلى بذل جهود كبيرة في البرمجة، أو حتى القدرة على حل المشكلات التي كانت مستعصية في وقت سابق. وفي الوقت الذي توسع فيه حجم البيانات بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين، ازدادت كذلك القدرة على جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها.

وإلى جانب هذا النمو، ساهمت تكنولوجيا الحوسبة المتطورة في تمكين المشاركين في السوق من توسيع نطاق نشاطهم في جمع البيانات وتخزينها وتحليلها بشكل أكبر من أي وقت مضى، وكذلك في توفير كميات أكثر تنوعاً وتفصيلاً من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة من مصادر متنوعة وبشكل أسرع.

ويقول الرئيس العالمي لقسم تعلم الآلة والبيانات البديلة في «بلومبيرج»: «لقد وفر انتشار علم البيانات، إلى جانب التقدم الحوسبي في عالم الذكاء الاصطناعي، لمديري الأصول إمكانية تدقيق كميات كبيرة ومعقدة من بيانات الأنماط. ويأمل هؤلاء في تسخير هذه التقنية بما يحقق المزيد من العائدات، ويعزز الاستراتيجيات، ويسهم في خفض التكاليف، وتحسين عمليات المعالجة والعمليات التشغيلية».

ولكن كيف يمكن لشركات إدارة الأصول تعزيز ثقافة تعلم الآلة؟ يجيب ناز كوادري على هذا السؤال بالقول: «يمكن لشركات إدارة الأصول البدء في تعزيز ثقافة تعلم الآلة من خلال إقناع الإدارة العليا بأهمية تعلم الآلة. إذ يسهم التزام القيادة بهذا المفهوم في ترسيخ ونشر ثقافة أكثر تركيزاً على البيانات في مختلف أقسام الشركة، بحيث تغدو هذه الثقافة جزءاً رئيسياً من نظام المراسلة والتخطيط».

تبادل البيانات والنماذج

ويضيف: «علاوة على ذلك، تزدهر ثقافة تعلم الآلة في بيئات العمل التي تعزز التعاون، وتعتمد استراتيجيات تبادل البيانات والنماذج واستخدام التكنولوجيا. على سبيل المثال، يمكن للفرق التي تقود فئات أصول مختلفة تبادل تقنيات البيانات من أجل حل مجموعة من المشكلات المتشابهة والمحددة، أو توصيل معلومات قيمة بشكل أكثر سهولة».

ووفقاً لناز كوادري: «تتسم شركات إدارة الأصول التي تتبنى ثقافة تعلم الآلة بالمرونة، والانفتاح على الذهنية التعاونية والأفكار الجديدة وطرق التفكير الحديثة والعصرية. وتعمل على تطوير عمليات صنع القرار بحيث تتكيف حسب النماذج التي تستخدمها. كما تدرس هذه الشركات عمليات الاستثمار في تطبيقات تعلم الآلة في جميع مستويات الشركة، لا في المكتب الأمامي فحسب».