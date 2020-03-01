«تنظيم الاتصالات» تطلق المدونة الصوتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إطلاق المدونة الصوتية (البودكاست) على موقعها الرسمي، وذلك بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، في خطوة تهدف إلى تفعيل المزيد من قنوات التواصل مع جمهور المتعاملين والعمل على نشر مفاهيم قطاع الاتصالات والمعلومات، والتعريف بأهم المستجدات وانعكاساتها على حياة الناس.

جاءت الحلقة الأولى من حلقات البودكاست الخاصة بالهيئة تحت عنوان (الجيل الخامس للاتصالات: الآفاق والتحديات)، وتحدث خلالها المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة حول أهمية الجيل الخامس التي تنبع من كونه يمثل أحد الشروط الضرورية لتطوير المدينة الذكية استناداً إلى إنترنت الأشياء، حيث تطرق العوضي إلى آفاق هذه التقنية وما مخاطرها وتحدياتها.