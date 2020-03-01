شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. بنك الدوحة القطرى يخسر 132 مليون الدولار بسبب تمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي فيديوجراف يكشف تفاصيل خسائر بنك الدوحة القطرى ،وعلاقته بعمليات تمويل الإرهاب ،حيث أشار إلى أن بنك الدوحة القطرى يوقف دفع الأرباح للمساهمين وفقا خبرا نقلته وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية

ولفت الفيديوجراف إلى أن تراكم الخسائر للربع الرابع على التوالي، كما أشار إلى أن راغفان سيثارمان، مدير البنك حاول إخفاء الوضع السيئ زعم التركيز على تعزيز رأس المال والاحتياطيات

وأوضح الفيديوجراف، أنه في 2018 بلغت خسائر البنك 132 مليون دولار اضطر بعدها لخفض رأس ماله الى النصف ،وذكر أن الخسائر تفاقمت مع الكشف عن تورط البنك في تمويل الإرهاب ،حيث أدار تحويلات مالية لحسابات خاصة ب"جبهة النصرة"



كان تقرير نشره موقع ميدل إيست أونلاين، قد كشف إن قطر قامت بتوزيع مئات الملايين من الدولارات على الجماعات المتطرفة والمنظمات الإرهابية من خلال جمعياتها الخيرية.

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وأشار التقرير ، إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية على قطر في يونيو 2017 على خلفية مزاعم بأن الدوحة كانت تدعم الإرهاب، من أجل زعزعة استقرار الدول العربية وتأكيد سلطتها في المنطقة.

وذكر التقرير، أن قطر قدمت المساعدات المالية والأسلحة للجماعات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، بينما كانت توفر مأوى لقادة الإخوان المسلمين وحركة طالبان وحماس، ومن بين المؤسسات الخيرية المشتبه في رعايتها للمتطرفين هي مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية التي تتخذ من قطر مقرا لها والمعروفة باسم "راف" والتي ارتبط اسمها بتمويل الجماعات المسلحة السورية واستضافة مؤيدي تنظيم القاعدة الإرهابي، وتم التعرف على أحد ممولي جبهة النصرة والمدرج اسمه في قائمة الإرهاب محمد جاسم السليطي بصفته عضوا في مؤسسة راف.