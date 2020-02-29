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تطوير أرضين في الدمام يوفر 225 قطعة سكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أنهى برنامج «الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان تطوير أرضين خاضعتين للرسوم من قبل ملاكها بمساحة 135 ألف م2 في مدينة الدمام.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أن الأرضين توفران 225 قطعة أرض سكنية، حيث تم اعتماد تخطيطهما من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينا أن ذلك يأتي في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.

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وبدأت الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج في حاضرة الدمام بتاريخ 21 شعبان 1440.

وأفاد البرنامج بأن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية بما يعود بالنفع على المواطنين، إذ تعنى المرحلة الحالية من البرنامج بالأراضي غير المطورة «الخام» بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

ولفت إلى أن هناك عددا من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها.

تطوير أراض خاضعة للرسوم: