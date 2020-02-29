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أرامكو تعتزم بيع حصة جديدة من أسهمها في بورصة خارجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تعتزم شركة أرامكو السعودية بيع حصة جديدة من أسهمها في بورصة خارجية، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة تنويع الاقتصاد السعودي، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرميان قوله في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين الشريك المؤسس لمجموعة كارليل جروب الأمريكية للاستثمار، إن السعودية التي حصلت في العام الماضي على حوالي 30 مليار دولار من طرح حصة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، تعتزم بيع حصة إضافية من أسهم أكبر شركة نفط في العالم، مضيفا أن الطرح المنتظر قد يتم خارج سوق الأسهم السعودية.

وقال الرميان «إذا وجدنا أي بورصة أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين، سنفكر في الأمر بالتأكيد»، في إشارة إلى احتمال طرح أسهم أرامكو في أي بورصة خارجية.

ونقلت الوكالة عن مصادر القول، إن أرامكو بدأت بالفعل مناقشات مع بنوك الاستثمار الأمريكية لوضع السيناريوهات للطرح الثاني لأسهم أرامكو خارج البورصة السعودية، مضيفة أن الشركة تريد أن تكون مستعدة لهذه الخطوة إذا ما قرر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المضي قدما في خطة الطرح الثاني لأسهمها. وقال الرميان «لقد طرحنا 2% فقط من أسهم الشركة لذلك ما زال هناك 98% من الشركة مملوكة للحكومة السعودية.. برنامجنا هو طرح شرائح عدة من أسهمها خلال السنوات المقبلة».