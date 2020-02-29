انعقاد اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي بدور مصلحة الضرائب في رفد الخزينة العامة للدولة.

وأكد النعيمي في اللقاء الموسع لقادة العمل الضريبي لاستعراض إنجازات المصلحة للعام المالي 2019م اليوم بصنعاء، بحضور نائبي رئيسي مجلس النواب عبدالسلام هشول والشورى عبده محمد الجندي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أهمية دور مصلحة الضرائب في تحصيل الإيرادات الضريبية.

ونوه بالإنجازات التي حققتها مصلحة الضرائب في مجال أتمتة المعلومات وبناء قاعدة البيانات والحد من الفساد الذي كان سائدا طيلة المراحل السابقة.

ولفت عضو السياسي الأعلى إلى أهمية تفعيل الأداء ومواكبة الخطط لا سيما في وزارة المالية لما لها من أهمية في إعداد الموازنة العامة، لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المعتمدة على الخطط المزمنة والمحددة .. مؤكدا أهمية الإستمرار في تطوير القدرات المتخصصة لتحقيق الأهداف المنشودة.

فيما أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية والخدمات الدكتور حسين مقبولي بانجازات مصلحة الضرائب خلال الفترات السابقة التي اعتمدت علي العناصر الإدارية والفنية وتطبيق مبدأ الإدارة الحديثة في تحقيق الإيرادات المطلوبة وفقا للأسس العلمية الحديثة.

وحث قيادة مصلحة الضرائب على استمرار تفعيل الخطط والبرامج المبنية على حسن الأداء للوصول إلى تحقيق الرؤية الوطنية .. لافتا إلى ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري لكونه يمثل العمود الفقري في إنجاز العمل الضريبي.

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وشدد الدكتور مقبولي على اعتماد النزاهة والجودة لتحقيق البرامج الاقتصادية الشاملة المعتمدة على العمل الآلي.

وفي اللقاء الذي حضره وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والإعلام ضيف الله الشامي والخدمة المدنية إدريس الشرجبي والشباب حسن زيد والنفط أحمد دارس وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبدالقادر الشامي ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، أشار رئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي أن المصلحة تعتمد في أدائها على الإدارة الحديثة المعتمدة على البناء المؤسسي والأنظمة الآلية الحديثة.

وأكد أن مصلحة الضرائب أصبحت معتمدة على أتمتة الإجراءات الإدارية والتى تم من خلالها ربط مكاتب المصلحة بالمكتب الرئيسي بصنعاء .. مشيرا إلى أن المصلحة تمكنت من أرشفة ثمانية ملايين و600 الف وثيقة.

واستعرض الدكتور الشامي الإنجازات التى حققتها المصلحة بدءا باستحداث وإنشاء الوحدتين التنفيذيتين لضريبة القات وريع العقارات، وكذا بناء مركز المعلومات، ما أنعكس إيجابا على مستوى التحصيل الضريبي.

وتطرق إلى ما حققته الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين من نجاحات ورفع مستوى كوادرها المحاسبية .. لافتا إلى أنه تم تفعيل المراجعة الداخلية وإنشاء غرفة تلقي الشكاوى، ما مكن المصلحة من متابعة المقصرين في أعمالهم.

وأوضح الشامي أن مصلحة الضرائب تمكنت من استحداث البنى التحتية والربط الشبكي والبصمة وكاميرات المراقبة التي غطت كل فروع المصلحة على مستوى المحافظات والمديريات، فضلا عن تفعيل الإدارة العامة للتهريب الضريبي وحصر ملفات المكلفين في الوحدات التنفيذية ومعالجة الاختلالات لـ68 فرعا ومكتبا تنفيذيا واعتماد الرعاية الصحية لموظفي المصلحة.

وذكر أن المصلحة أصدرت ستة نماذج إقرارات ضريبية واعتماد إصدار بطائق الوصف الضريبي لكوادر المصلحة.